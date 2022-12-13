Передача Орлова помогла "Бостону" обыграть "Флориду" в плей-офф НХЛ

На счету защитника 36 очков в регулярном чемпионате.

"Бостон" обыграл "Флориду" со счетом 3:1 в первом матче плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Брэду Маршану, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 66 матчей, забросил семь шайб и отдал 29 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Сент-Луис".

Видео: YouTube / SPORTSNET