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Передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Сент-Луис"

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На счету форварда 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Уайатта Джонсона, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 72 матча, забросил семь шайб и отдал 25 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Задорова принес "Калгари" победу над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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