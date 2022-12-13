Передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Сент-Луис"

"Даллас" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.
Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Уайатта Джонсона, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 72 матча, забросил семь шайб и отдал 25 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что хет-трик Задорова принес "Калгари" победу над "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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