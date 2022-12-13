Хет-трик Задорова принес "Калгари" победу над "Сан-Хосе"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Калгари" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Калгари" Никита Задоров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил все три шайбы в ворота гостей. Для него этот хет-трик стал первым в карьере.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 82 матча, забросил 14 шайб и отдал 8 голевых передач.

Ранее Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по числу сезонов НХЛ с 40 голами.

Видео: YouTube / SPORTSNET