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Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по числу сезонов НХЛ с 40 голами

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На счету форварда 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающийй "Миннесоты" Кирилл Капризов стал рекордсменом клуба по числу сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 40 голами и более.

В игре против "Виннипега" его команда уступила со счетом 1:3. Капризов стал автором единственной шайбы хозяев. Хоккеист забросил 40-й гол в нынешней регулярке. Он стал первым в истории клуба, кому удалось провести как минимум два сезона в лиге с таким количеством шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 67 матчей и набрал 75 (40+35) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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