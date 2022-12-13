Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по числу сезонов НХЛ с 40 голами

На счету форварда 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающийй "Миннесоты" Кирилл Капризов стал рекордсменом клуба по числу сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 40 голами и более.

В игре против "Виннипега" его команда уступила со счетом 1:3. Капризов стал автором единственной шайбы хозяев. Хоккеист забросил 40-й гол в нынешней регулярке. Он стал первым в истории клуба, кому удалось провести как минимум два сезона в лиге с таким количеством шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 67 матчей и набрал 75 (40+35) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET