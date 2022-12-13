Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Чикаго"

На счету форварда 25 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Чикаго" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Россиянин пробил вратаря гостей в третьем периоде и помог своей команде сравнять счет. Однако хозяева в итоге уступили.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 81 матч, забросил 25 шайб и отдал 56 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET