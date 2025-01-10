Российские врачи в последние годы стали ставить диагноз ХОБЛ молодым людям, которым еще не исполнилось 40 лет.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) опасна для пациентов тем, что развивается постепенно. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал российский врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Эксперт заметил, что при этом люди часто принимают симптомы заболевания за кашель или бронхит. Известно, что заболевание развивается медленно под воздействием факторов, раздражающих легкие, а ключевым негативным фактором остается курение.

Требуется хотя бы 10 лет воздействия неблагоприятных факторов, например курения сигарет, для того чтобы болезнь начала развиваться. Потом необходимо время, чтобы она дальше прогрессировала. Вячеслав Овечкин, пульмонолог

Специалист уточнил, что одним из первых проявлений ХОБЛ становится утренний кашель с небольшим количеством мокроты. На ранних стадиях пациент часто не замечает серьезных изменений в своем самочувствии. Позднее появляется одышка при привычных физических нагрузках. Например, человеку становится трудно подниматься по лестнице, хотя раньше он спокойно делал это без усилий. Многие начинают списывать такие изменения на снижение выносливости из-за возраста или усталости. Однако появление одышки и ухудшение переносимости физических нагрузок представляет из себя повод обратиться к пульмонологу и проверить работу легких.

Врач объяснил, почему нельзя игнорировать психосоматический кашель.

Фото: Piter.tv