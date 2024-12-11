В Петербурге пульмонолог перечислила заболевания легких, которые связаны с курением

У курящего человека могут развиться бронхиты и хронические бронхиты.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кандидат медицинских наук Светлана Петрова назвала заболевания легких, которые связаны с курением.

Пульмонолог отметила, что с курением связаны болезни бронхов. У курящего человека могут развиться бронхиты и хронические бронхиты, приводящие к хронической обструктивной болезни легких. Также курение провоцирует развитие рака.

Какие симптомы должны насторожить курящего? Не стоит игнорировать кашель, не связанный с простудой, сжимание в груди. Кроме того, Светлана Петрова указала на увеличение частоты респираторных заболеваний.

Важно обратить внимание и на проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, к примеру, на боли в животе. Помимо этого, к негативным симптомам специалист отнесла подъемы артериального давления.

Если вы обнаружили вышеперечисленные симптомы, необходимо обратиться к пульмонологу.

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