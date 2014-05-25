В Петербурге кардиолог рассказал, почему у детей могут возникать боли в области сердца

Зачастую маленький ребенок не может четко сформулировать локализацию боли.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кардиолог Фидель Зарубин рассказал о том, что не всегда боли в области сердца у детей говорят о наличии проблем с этим органом.

Зачастую маленький ребенок не может четко сформулировать локализацию боли. Также у него не получится связать ее с событиями, которые происходили в течение дня.

Поэтому у ребенка, особенно маленького, более правильно говорить не о боли в сердце, а о боли в области сердца, боли в грудной клетке. И, по счастью, в случае с детьми, эти боли в области сердца связаны непосредственно с проблемами сердца в 15% случаях. А в основном существует достаточно много других причин. Фидель Зарубин, врач-кардиолог

Например, частая причина болей в области сердца – заболевания позвоночника. Речь идет о сколиозах, об остеохондрозах и о деформации грудной клетки.

При этом стоит обратить внимание на ситуации, когда ребенок переносит какое-то острое респираторное заболевание и жалуется на сердце через две-три недели после перенесенной инфекции.

Например, сейчас дети с лишним весом, большая проблема с ожирением. Что происходит при ожирении? Сердце вынуждено работать на больший объем, прокачивать вот эту дополнительную массу. Это создает нагрузку на сердце, с одной стороны. С другой стороны, ожирение сопровождается всегда повышением артериального давления. То есть сердце обязано работать еще не только на большой объем, но и против давления, то есть двойная нагрузка. И если в этот момент еще присоединяется ОРВИ, допустим, на уже перенапряженное сердце, которое работает на повышенных оборотах, то, конечно, вероятность осложнения в этом случае будет в разы выше, чем на фоне просто ОРВИ. Фидель Зарубин, врач-кардиолог

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