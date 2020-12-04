Врач рассказала петербуржцам, как справиться с затяжным кашлем

По словам специалиста, кашель – это рефлекс, возбудитель влияет на кашлевые рецепторы.

Осенне-зимний период – сезон острых респираторных инфекций. Часто заболевшие выздоравливают в течение 7-10 дней, однако кашель может затянуться на две недели. Доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, пульмонолог Светлана Петрова объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как побороть симптом.

По словам специалиста, кашель – это рефлекс, возбудитель влияет на кашлевые рецепторы.

Есть бактерии, например, микоплазменные инфекции, которые аналогичным образом дают длительный эффект. Рефлекторный кашель может задерживаться до 25 дней. Светлана Петрова, доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, пульмонолог

По словам специалиста, на обострение кашля влияют и внешние факторы. В частности, неблагоприятное состояние усиливает курение. Если кашель держится больше трех-четырех недель, то необходимо обратиться ко врачу. Кроме того, важно создать покой для кашлевых рецепторов с помощью оптимальной влажности и температуры в помещении.

Пульмонолог советует гулять на свежем воздухе зимой до -15 градусов. Необходимо соблюдать питьевой режим.

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Фото: Piter.TV