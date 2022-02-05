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В Петербурге почти 4,5 тыс. школьников переведены на дистанционный формат обучения
Сегодня, 22:22
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В Петербурге почти 4,5 тыс. школьников переведены на дистанционный формат обучения

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На карантин закрыты 159 классов в 68 учебных заведениях.

Почти 4,5 тыс. школьников в Петербурге переведены на дистанционный формат обучения из-за введенного карантина. Об этом рассказала начальница отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская в ходе пресс-конференции ТАСС 11 декабря.

Анна Грубская уточнила, что на карантин закрыты 159 классов в 68 учебных заведениях. При этом ни одна школа не перевела всех учеников на дистанционный формат. 

С одной стороны, это много, с другой – это цифры, которые мы примерно можем сравнивать на том же уровне, как и в прошлом году.

Анна Грубская, начальница отдела общего образования комитета по образованию Петербурга

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге возросла на 47%. Среди заболевших 10% приходится на детей, 90% – на взрослых. Кроме того, незначительно превышены эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: Pxhere

Теги: дистанционный формат обучения, школьники петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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