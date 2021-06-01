Психолог рассказала петербуржцам, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание

Министерство просвещения России обновило рекомендации по организации домашней учебной работы.

Психолог Татьяна Гилева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, сколько времени школьники должны тратить на выполнение домашнего задания.

Министерство просвещения России обновило рекомендации по организации домашней учебной работы. Так, выполнение заданий у первоклассников не должно занимать больше часа, а у выпускников – более 3,5 часа.

Хорошо, что первоклашкам не три часа, потому что некоторые родители в своей тревоге за то, чтобы ребенок был успешным и со всем хорошо справлялся, могут и три, и дополнительные занятия, и репетиторов включать. Я бы ориентировалась на эту цифру в один час, помня важную особенность этого возраста, особенно младшего дошкольного – деятельность должна переключаться. Тогда в этот час входит не только письменная работа, но и физическая разминка или счет на яблоках для развития визуального мышления. Татьяна Гилева, психолог

При этом Татьяна Гилева отметила, что выполнение домашнего задания для ребенка может быть единственным обстоятельством, когда он проводит время с родителями. Так, необходимо взаимодействовать со школьником и вне домашней работы.

Кроме того, психолог добавила, что не стоит забывать о "зоне ближайшего развития": что-то ребенок может делать самостоятельно, а что-то – только с родителем.

На моменте, когда мы переходим к домашним заданиям, ребенка нужно не учить конкретным цифрам и написанию, а тому, чтобы делать домашнее задание. Важно научить учиться, так как у ребенка внутренний контроль еще не сформирован. Можно использовать напоминание на телефоне, которое сообщает о важности выполнения домашнего задания. Научить режиму и организации пространства во время выполнения уроков, чтобы не было вокруг отвлекающих факторов. На этом этапе можно рассказать ребенку, как работает мозг и фокусируется внимание. Татьяна Гилева, психолог

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Фото: Piter.TV