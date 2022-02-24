В Невском районе к 2024 году возведут школу на 1650 мест

В образовательном учреждении сформируют 66 классов.

В Невском районе Петербурга на Советском проспекте, около ЖК "Невские паруса", в IV квартале 2024 года Setl Group построит четырехэтажную школу на 1650 мест. Об этом сообщили в пресс-службе компании 7 ноября.

В образовательном учреждении сформируют 66 классов. Согласно проекту, в школе будут два бассейна размерами 25х11 метров и 10х6 метров, спортивные залы, мастерские для шитья и кулинарии, современная библиотека площадью 1 тыс. "квадратов", актовый зал с эстрадой.

На первых двух этажах возведут учебные кабинеты для начальных классов, кабинет рисования, помещения для отдыха и игр. Там же разместят бассейны и три спортивных зала. Во дворе появятся футбольное поле, площадка для игры в баскетбол и волейбол и беговые дорожки.

Ранее мы рассказывали о том, что на Петергофском шоссе до 2026 года возведут школу за 3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Setl Group