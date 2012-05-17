На Петергофском шоссе до 2026 года возведут школу за 3 млрд рублей

В Петербурге стартовали поиски подрядчика для строительства школы в Красносельском районе на участке около пересечения Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Начальная цена контракта – от 3 млн рублей, что следует из данных на портале государственных закупок.
Учреждение рассчитано на 1125 учеников. В нем планируется создание двух бассейнов, библиотеки и обеденного зала. Открыться школа должна в 2026 году.
Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине до конца 2024 года будет построена школа на 1175 мест.
Фото: Piter.TV
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