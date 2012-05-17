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На Петергофском шоссе до 2026 года возведут школу за 3 млрд рублей
Сегодня, 11:05
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На Петергофском шоссе до 2026 года возведут школу за 3 млрд рублей

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Учреждение рассчитано на 1125 учеников.

В Петербурге стартовали поиски подрядчика для строительства школы в Красносельском районе на участке около пересечения Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Начальная цена контракта – от 3 млн рублей, что следует из данных на портале государственных закупок.

Учреждение рассчитано на 1125 учеников. В нем планируется создание двух бассейнов, библиотеки и обеденного зала. Открыться школа должна в 2026 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине до конца 2024 года будет построена школа на 1175 мест.

Фото: Piter.TV

Теги: новая школа, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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