На Петергофском шоссе до 2026 года возведут школу за 3 млрд рублей

Учреждение рассчитано на 1125 учеников.

В Петербурге стартовали поиски подрядчика для строительства школы в Красносельском районе на участке около пересечения Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Начальная цена контракта – от 3 млн рублей, что следует из данных на портале государственных закупок.

Учреждение рассчитано на 1125 учеников. В нем планируется создание двух бассейнов, библиотеки и обеденного зала. Открыться школа должна в 2026 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине до конца 2024 года будет построена школа на 1175 мест.

Фото: Piter.TV