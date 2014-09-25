В Гатчине до конца 2024 года будет построена школа на 1175 мест

Стройготовность составляет 26%

В Гатчине строят новую школу на 1175 мест, она должна быть готова к декабрю 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству Ленинградской области.

На данный момент строители армируют и бетонируют второй этаж, стены и колонны четвертого этажа; монтируют железобетонные конструкции учебной части. Стройготовность составляет 26%.





Современная новая школа находится в районе Аэродром.

Также в Буграх построят школу на 1383 места.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по строительству Ленинградской области