В Буграх построят школу на 1383 места

В Буграх начнется строительство новой современной школы, которая станет одним из самых крупных и современных образовательных учреждений в Ленинградской области.

В Ленобласти в Буграх готовятся к строительству большой школы. Разрешение на строительство выдал Госстройнадзор Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Школа будет рассчитана на 1383 места и будет оборудована специализированными кабинетами физики, химии, биологии. Кроме того, в ней будут располагаться несколько спортивных залов, а также актовый зал с кинотеатром. В столовой одновременно смогут принимать пищу 950 юных ленинградцев.

Сдача объекта запланирована на весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что готовность школы на Маршала Блюхера составляет 40-50%.

Фото: Piter.TV