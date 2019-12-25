В Буграх построят школу на 1383 места

В Ленобласти в Буграх готовятся к строительству большой школы. Разрешение на строительство выдал Госстройнадзор Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Школа будет рассчитана на 1383 места и будет оборудована специализированными кабинетами физики, химии, биологии. Кроме того, в ней будут располагаться несколько спортивных залов, а также актовый зал с кинотеатром. В столовой одновременно смогут принимать пищу 950 юных ленинградцев.
Сдача объекта запланирована на весну 2025 года.
Ранее сообщалось, что готовность школы на Маршала Блюхера составляет 40-50%.
Фото: Piter.TV
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