Готовность школы на Маршала Блюхера составляет 40-50%

Планируется завершить строительство уже в июне 2024 года.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) в Петербурге продолжается строительство школы на 1375 мест на проспекте Маршала Блюхера.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", трехэтажная школа возводится за счет средств городского бюджета. Готовность строительства на данный момент составляет 40-50%.

Работы начались в феврале 2023 года и продолжаются в соответствии с графиком. Планируется завершить строительство уже в июне 2024 года.

Помещения для занятия спортом (два бассейна, большой спортивный зал) будут расположены в отдельном блоке. Актовый зал разместится на 2 этаже здания.

Фото: портал "Строительный Петербург"