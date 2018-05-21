Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания в первых классах

В профильном ведомстве сообщили о нововведениях в новом учебном году.

На российской территории с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Соответствующей информацией в письме поделились сотрудники пресс-службы министерства по просвещению. Согласно "Методическим рекомендациям об организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашнее задание для учеников первых классов допускалось в стране. Однако оно должно было вводиться постепенно. При этом на выполнение заданий у школьников должно было уходить не более одного часа. Такие рекомендации разрабатывались Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России

В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена). текст документа

Кравцов: в школах появится предмет "Духовно-нравственная культура России".

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