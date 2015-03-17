В Красном Селе построят школу с детским садом и собственным катком

Объект разместится на Родниковой улице.

В Красном Селе появится новый образовательный комплекс, который объединит начальную школу и дошкольное отделение. Архитектурный облик будущего здания уже согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре, рассказал портал "Строительный Петербург".

Объект разместится на Родниковой улице. Начальная школа будет рассчитана на 100 учеников, а детский сад — на 90 воспитанников.

Помимо учебных классов, в здании оборудуют компьютерные кабинеты, мастерские, библиотеку, актовый и спортивный залы, столовую, помещения для кружков и групп продленного дня. Одной из особенностей проекта станет каток, который планируют использовать для учебных и тренировочных занятий.

Для дошкольников предусмотрены отдельные групповые помещения со спальнями и универсальным залом для музыкальных и спортивных занятий. Также проектом предусмотрены раздельные входы: центральный — для посетителей, а для ясельных групп организуют отдельные выходы на улицу.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также навес для хранения велосипедов, колясок и санок. Территорию дополнительно озеленят.

Фасады здания выполнят с использованием декоративной бетонной плитки и металлических панелей. Новый комплекс станет частью развивающейся социальной инфраструктуры Красного Села.

Также в Парголово одобрили проект нового жилого комплекса с детским садом.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре