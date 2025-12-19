В ГД предложили сделать домашние задания менее обременительными для школьников

Яна Лантратова предложила перераспределить нагрузку на школьников.

Систему домашних заданий в российских школах необходимо пересмотреть для того, чтобы снизить нагрузку на детей. Такое мнение высказала в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. парламентарий из нижней палаты заметила, что домашние задания для учеников должны быть более творческими, чтобы заинтересовать ребят.

Открывшиеся с появлением интернета возможности для списывания - это вызов для системы образования. В ближайшие годы нам предстоит понять, как на это реагировать. Одни только нейросети, которые могут сгенерировать что угодно, ставят множество вопросов. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Яна Лантратова уверена, что блокировка подобных сайтов проблему не решит. Она призвала федеральные власти изменить подход к составлению заданий и перестроить процесс таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась на занятия в школе, а домашние задания просто закрепляли бы полученные знания.

В ГД предложили запретить повышать плату за обучение членам многодетных семей.

Фото: Piter.tv