Школьников и студентов в Смольном поздравили с Днем знаний

До конца текущего года в городе заработают 37 новых школ.

В Смольном школьников и студентов Петербурга поздравили с Днем знаний.

День знаний в нашей стране по традиции отмечается как всенародный праздник. Он объединяет тех, кто учится и учит, воспитывает или преподает в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях. <…> Желаем всем учащимся отличных оценок и новых вершин, педагогам – внимательных, уважающих, талантливых учеников, а родителям – гордости за детей. Пресс-служба Смольного

Этой осенью в городе на Неве за парты сядут почти 600 тыс. школьников, более 125 тыс. учащихся колледжей и 355 тыс. студентов. Родители приведут в дошкольные учреждения 267 тыс. маленьких петербуржцев.

Сегодня петербургская школа – одна из лучших в России. Мы создали для ребят все условия, чтобы получать качественные знания, расширять кругозор, укреплять здоровье и раскрывать таланты. Все новые школы мы делаем по особому петербургскому стандарту – с двумя бассейнами, спортивными залами и пришкольными стадионами, залами хореографии, лингафонными кабинетами, учебно-производственными мастерскими, научно-предметными лабораториями с современным оборудованием. Пресс-служба Смольного

До конца текущего года в Северной столице заработают 37 новых школ.

Ранее мы рассказывали о том, что в школы Петербурга придут 60 тыс. первоклассников.

Фото: Piter.TV