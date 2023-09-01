  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2024 году в школы Петербурга придут 60 тыс. первоклассников
Вчера, 23:49
76
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В 2024 году в школы Петербурга придут 60 тыс. первоклассников

0 0

Всего за парты сядут 612 тыс. учеников.

В петербургские школы в этом году придут 612 тыс. учеников, среди них более 60 тыс. человек – первоклассники, рассказали в комитете по образованию города.

Дети, которые отправятся в первый класс, получат от Петербурга традиционный набор: набор книг, сборник сказок А. С. Пушкина и другое. 

В Ленобласти же за парты сядут свыше 204 тыс. школьников. Ожидается 24,7 тыс. первоклассников. 

В 2024 году году День знаний состоится 2 сентября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: день знаний, первоклассники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии