Утро Дня знаний в Петербурге пройдет без осадков

После обеда уже вероятны дожди, однако температура воздуха составит +21…+22 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на День знаний. Завтра в первой половине дня не будет осадков и даже появится солнце.

В атмосфере такая перестройка, между двумя циклонами, что на наш район просто не приходятся осадки, хотя по территории Ленинградской области местами кратковременные дожди будут. Александр Колесов, синоптик

После обеда уже вероятны дожди, однако температура воздуха составит +21…+22 градуса, а утром – до +16…+18 градусов.

Затем осадки ожидаются практически каждый день в течение недели. Ветер юго-западного и западного направлений без значительных усилений, постепенно начнет холодать.

Ранее на Piter.TV: 19 августа Петербург побил рекорд 1961 года по количеству осадков.

Фото: Piter.TV