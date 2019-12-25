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В среду Петербург побил рекорд 1961 года по количеству осадков
Сегодня, 10:14
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В среду Петербург побил рекорд 1961 года по количеству осадков

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Осадки неровно распределились по территории города.

В Петербурге 19 августа был особенно дождливый день. Осадки неровно распределились по территории города: днем на северо-западе выпало от 10 до 17 мм, в центре – от 20 до 30 мм, в восточных районах и на юге – от 30 до 40 мм, рассказал синоптик Александр Колесов. 

На центральной метеостанции Северной столицы за сутки зафиксировали 33,7 мм дождя, что составляет 39% от месячной нормы. 

Но это получились и самые сильные осадки для 19 августа за всю историю. Предыдущий максимум осадков был отмечен в 1961 году, тогда выпало 19,7 мм. 

Александр Колесов, синоптик 

Больше всего дождя отметили в Шлиссельбурге (75 мм), Киришах (66 мм), Воейково (63 мм) и Сосново (52 мм). 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в связи с непогодой закрывали сады и парки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дожди, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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