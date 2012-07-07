Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 47%

Также в Северной столице немного превышены эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге за прошедшую неделю возросла на 47%. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Как отметила Катаева, среди заболевших коронавирусной инфекцией 10% приходится на детей, 90% – на взрослых.

По клиническим проявлениям инфекции 84% по-прежнему приходится на ОРВИ, 5% – на бессимптомную форму заболевания и 1% – на вирусные пневмонии.

Также в Северной столице немного превышены эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Петербурге развернуто 2237 коек для COVID-19 и пневмоний.

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