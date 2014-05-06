В Петербурге развернуто 2237 коек для COVID-19 и пневмоний

На прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары.

В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в городском Комитете по здравоохранению.

В Северной столице продолжают наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Полностью перепрофилирована на прием инфекционных больных Городская больница №38 им. Н.А.Семашко – там открылось 250 инфекционных коек.

В Городской больнице №20 для инфекционных больных число коек увеличено до 430, то есть дополнительно развернули ещё 190 коек.

Также с 20 ноября в Петербурге начал прием инфекционных больных корпус-трансформер больницы святителя Луки на 165 коек.

Всего для COVID-19 и пневмоний в Петербурге развернуто 2237 коек, из них свободны 578 – более 25,8%.

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Фото: pxhere