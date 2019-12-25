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В корпусе-трансформере больницы святителя Луки развернули 165 коек для инфекционных больных
Сегодня, 9:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В корпусе-трансформере больницы святителя Луки развернули 165 коек для инфекционных больных

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Всего под коронавирус и пневмонии в Северной столице развернуто 1742 койки.

С 20 ноября в Петербурге начинает прием инфекционных больных корпус-трансформер больницы святителя Луки на 165 коек. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению.

Всего под коронавирус и пневмонии в Северной столице развернуто 1742 койки, из них свободны 22%.

На прошлой неделе в петербургских медицинских учреждениях ввели масочный режим. Мера вводится "в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом".

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Фото: Piter.tv

Теги: больница святителя луки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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