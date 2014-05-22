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В медицинские учреждения Петербурга вернулся масочный режим
Сегодня, 20:06
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В медицинские учреждения Петербурга вернулся масочный режим

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Мера вводится "в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом".

В петербургских медицинских учреждениях ввели масочный режим. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению 17 ноября.

Мера вводится "в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом". Маски должны надевать и сотрудники, и посетители медицинских учреждений. 

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в Северной столице пока не планируют вводить масочный режим. Сотрудники ведомства не видели серьезных оснований для этого.

Фото: Piter.TV

Теги: масочный режим, медицинские учреждения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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