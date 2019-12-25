В Петербурге не планируют вводить масочный режим

По данным Роспотребнадзора, в Петербурге по состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано 1130 случаев заболевания ковидом.

В Роспотребнадзоре заявили, что в Петербурге пока не планируют вводить масочный режим. Сотрудники ведомства не видят серьёзный оснований для этого. Однако в медучреждениях могут быть введены локальные ограничения.

По данным Роспотребнадзора, в Петербурге по состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано 1130 случаев заболевания ковидом. Преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

Петербуржцам напоминают о важности мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства, проветривать помещения, протирать поверхности и гаджеты.

Фото: Piter.tv