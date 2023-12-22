В 2024 году Петербург намерен отремонтировать 50 медицинских учреждений

К марту уже заключены контракты на 50 объектов капитального ремонта и приобретение 987 единиц медицинского оборудования, и это – 65,8 % от плановых значений.

В Петербурге продолжается реализация Программы модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, в этом году город намерен провести капитальный ремонт в 50 медицинских учреждениях, передает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева 14 марта.

Целью программы стали повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Петербурга, осуществление ремонта и оснащение медицинских организаций оборудованием, устранение кадрового дефицита, внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В 2023 году проведены ремонтные работы на 73 объектах, и это составило 96,1 % от плановых значений. Тогда закупили 852 единицы медицинского оборудования (99,9 % от плановых значений). В этом году намерены увеличить объемы закупки медицинского оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций. К марту уже заключены контракты на 50 объектов капитального ремонта и приобретение 987 единиц медицинского оборудования, и это – 65,8 % от плановых значений.

Программа реализуется с 2021 года и запланирована до 2025-го.

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Фото: Piter.TV