В Петербурге в 2025 году отремонтируют улицы, которые ведут к медучреждениям

В частности, преобразится участок от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала на Старо-Петергофском проспекте.

В Петербурге в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют улицы, которые ведут к медицинским учреждениям. Об этом сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, преобразится участок от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала на Старо-Петергофском проспекте. Там расположен 442-й окружной Военный клинический госпиталь имени З. П. Соловьева. Обновят свыше 13 тыс. "квадратов" проезжей части, отремонтируют тротуары и нанесут разметку термопластичными материалами.

Помимо этого, работы выполнят и на улице Савушкина от набережной Черной речки до Планерной улицы, где находится отделение санаторно-курортного лечения Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ. Обновят более 60 тыс. "квадратов" проезжей части и 34 тыс. "квадратов" тротуаров. Еще заменят люки колодцев и нанесут новую разметку.

В Красногвардейском районе один из важных социальных объектов – поликлиническое отделение №11 на Ржевской улице. На ней заменят порядка 4 тыс. "квадратов" дороги, отремонтируют 2,5 тыс. "квадратов" тротуаров.

В целях повышения безопасности дорожного движения работы на объектах будут проводиться комплексно. Помимо приведения дорожного полотна к нормативным требованиям, планируется замена бордюрного камня и обустройство тротуаров. Пресс-служба КРТИ Петербурга

Всего по проекту работы пройдут на 600 тыс. "квадратов" улично-дорожной сети города.

Ранее мы рассказывали о том, что по отремонтированному Троицкому мосту в Петербурге запустили движение.

Фото: Piter.TV