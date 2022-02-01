По отремонтированному Троицкому мосту в Петербурге запустили движение

Ремонт завершили досрочно.

В Санкт-Петербурге завершилась масштабная реконструкция Троицкого моста, и движение по важной транспортной артерии восстановили досрочно — к началу сезона белых ночей,пишет ТАСС.

Как отметил губернатор Александр Беглов, ускоренные темпы работ позволили открыть мост к ключевым городским событиям, включая праздник "Алые паруса", Петербургский экономический форум и парад ВМФ.

В ходе ремонта строители заменили трамвайные рельсы на современные, что улучшит плавность хода и снизит шумность движения знаменитой "тройки" - самого живописного трамвайного маршрута города. Всего на объекте уложили более 10 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия и заменили 207 метров деформационных швов.

Отметим, что Троицкий мост, соединяющий исторический центр с Петроградской стороной, является важнейшим элементом транспортной инфраструктуры Северной столицы. Его досрочное открытие позволит разгрузить другие переправы и улучшить транспортную ситуацию в период летнего туристического сезона.

Ранее Piter.TV сообщал, что ключевой этап строительства моста обхода Мурино начался в Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга