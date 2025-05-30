Ключевой этап строительства моста обхода Мурино начался в Ленобласти

На данный момент на стройплощадке идёт заливка бетоном шкафа одной из опор моста, после чего подрядчики перейдут к монтажу балки.

На объездной дороге вокруг Мурино, расположенной параллельно Пискарёвскому проспекту, стартовал важнейший этап строительства — монтаж балок пролётного строения мостового сооружения. Работа выполняется в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" и проводится точно по графику, пишет spb.aif.ru.

Заместитель губернатора Ленинградской области по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса Сергей Харлашкин посетил объект вместе с представителями комитета по дорожному хозяйству и дирекции дорожного строительства. Оценивая состояние строительства, чиновник выразил удовлетворение качеством проводимых работ.

На данный момент на стройплощадке идёт заливка бетоном шкафа одной из опор моста, после чего подрядчики перейдут к монтажу балки. Основное внимание в текущем году сосредоточено на возведении трёхкилометровой дороги и завершении строительства моста через реку Охту.

Общая протяжённость объезда составит семь километров, из которых один километр пройдёт по территории Санкт-Петербурга. Согласно проекту, дорога будет представлять собой современную четырёхполосную трассу с допустимой скоростью движения до ста километров в час. Завершение строительства намечено на декабрь 2026 года.

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Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo