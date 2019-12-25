Кешбэк 25% за проезд в наземном общественном транспорте Ленобласти вернут с 1 июня

Акция доступна исключительно на маршрутах, обслуживаемых в пределах Ленинградской области, и не затрагивает маршруты Петербурга.

Начиная с 1 июня и вплоть до конца 2025 года, граждане Ленинградской области получат возврат средств в виде кэшбека размером 25% за каждую поездку на наземном общественном транспорте, оплаченную картой "Единая карта петербуржца Ленинградской области" (ЕКП "Ленинградская"). Эта карта выпущена на платформе национальной платежной системы "Мир". Для активации бонусной опции владельцам карт потребуется регистрация в программе лояльности, после чего каждая поездка должна оплачиваться указанной картой.

Использование карты возможно на линиях автобусов, оснащенных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. На сегодняшний день в регионе насчитывается примерно 1500 единиц подвижного состава, поддерживающих данную технологию оплаты.

Организаторы инициативы отметили значимость проекта и предложили пользователям приятный бонус — возможность сэкономить на каждой поездке в течение всего оставшегося года. Мария Точилова, директор по развитию платежных продуктов и технологическому направлению ПС "Мир", подчеркнула социальную миссию кампании, рассчитывая мотивировать население к использованию инновационных методов расчетов.

Акция доступна исключительно на маршрутах, обслуживаемых в пределах Ленинградской области, и не затрагивает маршруты Петербурга. Средства возвращаются на карту в короткие сроки после совершения транзакции. Максимальный размер ежемесячного возврата ограничен суммой в тысячу рублей.

Право на оформление карты имеют исключительно граждане, зарегистрированные в Ленинградской области. Из текущих владельцев Единой карты петербуржца (ЕКП) около 98 тысяч жителей области могут воспользоваться преимуществами программы. Подробности участия и правила предоставления бонусов размещены на официальном сайте акции.

Ранее мы сообщили о том, что экзамены по выбору сдали более 11 тыс. девятиклассников в школах Ленобласти.

Фото: Сайт ЕКП "Ленинградская"