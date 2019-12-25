Экзамены по выбору сдали более 11 тыс. девятиклассников в школах Ленобласти

До этого школьники уже успешно справлялись с испытаниями по другим дисциплинам. 21 и 22 мая ребята демонстрировали уровень владения иностранными языками, а 26 мая — биологией, обществознанием, химией и информатикой.

Основной этап государственной итоговой аттестации (ОГЭ) продолжает идти полным ходом в Ленинградской области. Так, 29 мая свыше 11 тысяч учащихся девятых классов сдавали экзамены по предметам по своему выбору: география, физика, химия и история.

Тестирование проходило в специально оборудованных аудиториях, расположенных в 143 экзаменационных центрах региона. Всего было задействовано 860 учебных кабинетов. Экзамены по физике, химии и истории длились по три часа каждый, а тестирование по географии заняло два с половиной часа.

До этого школьники уже успешно справлялись с испытаниями по другим дисциплинам. 21 и 22 мая ребята демонстрировали уровень владения иностранными языками, а 26 мая — биологией, обществознанием, химией и информатикой.

Следующим этапом ОГЭ станет экзамен по математике, запланированный на 3 июня. Учащимся также предстоит подтвердить свои знания по русскому языку и ряду других дисциплин по собственному выбору. Основная волна испытаний завершится 2 июля.

От лица Комитета по образованию Ленинградской области школьников поздравляют с успешной сдачей предыдущих этапов и выражают надежду на отличные результаты впереди.

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Фото: Комитет по образованию Ленобласти