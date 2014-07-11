Почти половина петербуржцев видит своих детей будущими бизнесменами

Один из десяти участников исследования выразил надежду, что доходы их детей достигнут миллиона рублей ежемесячно.

Почти половина жителей Петербурга (48%), согласно исследованию аналитиков hh.ru, выражают желание видеть своих детей предпринимателями в перспективе. Чуть меньше респондентов предпочитают крупные частные корпорации (43%) и государственные структуры (37%).

Кроме того, третья часть опрошенных поддерживает возможность выбора детьми карьеры государственного служащего либо специалиста в науке. Интерес к трудоустройству в малых и средних предприятиях оказался наименьшим среди предпочтений родителей — всего 19%.

Третья часть горожан (31%) убеждена, что сферы IT-технологий и технических профессий предоставляют больше возможностей для финансового благополучия и профессионального роста, нежели направления, связанные с гуманитарными науками.

Большинство опрошенных (63%) подчеркнули важность личных качеств и усердия для достижения успеха, в то время как 6% полагают, что даже гуманитарная профессия способна обеспечить достойный заработок.

Один из десяти участников исследования выразил надежду, что доходы их детей достигнут миллиона рублей ежемесячно. Средний же ожидаемый ежемесячный доход респонденты видят на уровне 300 тысяч рублей. Только незначительная группа петербуржцев (2%) согласились бы с зарплатой ребенка в диапазоне 50–100 тысяч рублей, столько же — между 100 и 150 тысячами, и четверть ожидает зарплату порядка 150–200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что летние корпоративы запланировали провести 37% компаний в Петербурге.

Фото: Unsplash (Giorgia Finazzi)