Летние корпоративы запланировали провести 37% компаний в Петербурге

При этом большинство петербургских компаний (52%) решили отказаться от летнего отдыха коллектива, ещё 11% всё ещё раздумывают над решением.

Летом корпоративные события проведут 37% организаций Петербурга. Среди наиболее востребованных форматов выделяют пикниковые посиделки, спортивные соревнования и фуршеты. Как отмечают специалисты по работе с персоналом, основными причинами организации корпоративных праздников становятся юбилеи фирм и профессиональные торжества.

Что касается регионов вне столиц, там частота проведения мероприятий немного выше: в среднем по стране планирует провести лето празднично 42%, тогда как в Петербурге этот показатель равен 37%.

При этом большинство петербургских компаний (52%) решили отказаться от летнего отдыха коллектива, ещё 11% всё ещё раздумывают над решением.

Среди российских предприятий, проводивших корпоративы годом ранее и планирующих сделать это снова в нынешнем сезоне, почти половина (46%) готова увеличить затраты на организацию, треть (32%) намерена сохранить прежний уровень расходов, а вот сократить финансирование собралась лишь небольшая доля участников опроса (11%).

Ранее мы сообщили о том, что самые необычные вакансии перечислили в Петербурге.

Фото: Unsplash (Al Elmes)