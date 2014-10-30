Самые необычные вакансии перечислили в Петербурге

Исследователи выделили ряд вакансий с уникальным функционалом и требованиями, на которые могут претендовать кандидаты уже сегодня.

Специалисты hh.ru представили список самых нестандартных предложений на рынке труда Петербурга в преддверии летнего сезона. Наряду с традиционными позициями, такими как официанты, охранники и преподаватели, в городе появляются необычные профессии с интересными условиями и солидными заработками.

Исследователи выделили ряд вакансий с уникальным функционалом и требованиями, на которые могут претендовать кандидаты уже сегодня. В перечень вошли редкие специальности, такие как профессиональный ниндзя для тематического ресторана с заработной платой от 65 тысяч рублей, пеший картограф онлайн-сервисов, чья работа заключается в прогулках по городским улицам за вознаграждение в 50 тысяч рублей ежемесячно, а также кондитер-шоколатье с доходом от 60 тысяч рублей.

Есть и совсем фантастические варианты: специалист по обеспечению порядка на гоночной трассе (паддок-офицер), разведчик талантов для музыкального лейбла (скаут), преподаватель экстремального мотоспорта (инструктор по эндуро), ответственный за создание коротких видеороликов (Reels-мейкер), работник отеля, занимающийся приемом багажа гостей (bell-boy).

Другие странные и увлекательные предложения включают должности дворецкого, санитарного работника операционной палаты больницы, патентного юриста, обработчика гидрографических исследований и испытателя беспилотных аппаратов с месячным вознаграждением от 125 тысяч рублей.

За прошедший май общее количество опубликованных вакансий достигло более 93 тысяч позиций, что оставляет хороший шанс каждому кандидату найти работу своей мечты, пусть и весьма необычную.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30% петербуржцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают.

Фото: Pxhere