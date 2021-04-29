Почти 30% петербуржцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают

Стремление к управленческой роли особенно ярко проявляется у работников с высоким уровнем дохода.

Почти треть жителей Петербурга задумываются о том, чтобы занять должность руководителя своей нынешней организации. Мужчины проявляют заметно большую заинтересованность в подобной карьере: желание подняться до уровня генерального директора демонстрируют 37% мужчин против 20% женщин.

Стремление к управленческой роли особенно ярко проявляется у работников с высоким уровнем дохода: среди специалистов, зарабатывающих свыше 100 тыс. руб. ежемесячно, эта цель привлекает 31%. Среди менее обеспеченных сотрудников такой интерес демонстрирует меньшая доля — 22%.

При анализе различных профессий оказалось, что наиболее активно хотят возглавлять организацию сотрудники отдела логистики (38%), специалисты по работе с клиентами (35%) и продавцы (34%). Напротив, стремление занять пост главы компании минимально распространено среди бухгалтеров (всего 13%), психологов (12%), фармацевтов и секретарей (по 11%).

Ранее мы сообщили о том, что дети-подростки 10% петербуржцев планируют работать летом.

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