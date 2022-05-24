Дети-подростки 10% петербуржцев планируют работать летом

Самыми распространёнными видами деятельности среди подростков являются работа в кафе и ресторанах, а также вакансии продавцов, кассиров, курьеров, промоутеров и аниматоров.

Сервис SuperJob провел исследование, согласно которому 10% жителей Санкт-Петербурга, имеющих детей-подростков в возрасте от 14 до 17 лет, подтвердили факт трудоустройства своих чад в течение учебного года.

Самыми распространёнными видами деятельности среди подростков являются работа в кафе и ресторанах, а также вакансии продавцов, кассиров, курьеров, промоутеров и аниматоров. Подростки находят себе работу преимущественно сами (39%), реже обращаются за поддержкой к родителям (27%) или прибегают к помощи друзей (18%).

Примерно каждый четвёртый родитель (26%) указал, что его ребёнок планирует устроиться на подработку в летние каникулы. Самыми привлекательными направлениями для временной занятости подростков остаются профессии продавца, курьера, помощника воспитателя, сфера обслуживания общепита и труд озеленителей.

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Фото: Unsplash (Sinitta Leunen)