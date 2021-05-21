Стало известно, каким будет лето на рынке труда в Петербурге

За прошедший месяц организации Санкт-Петербурга разместили свыше 9 тысяч предложений о временной занятости на летний период.

Анализ данных hh.ru свидетельствует о том, что за прошедший месяц организации Санкт-Петербурга разместили свыше 9 тысяч предложений о временной занятости на летний период. Наибольшее количество вакансий предназначалось представителям различных рабочих специальностей. Наиболее востребованными оказались вакансии курьеров, общее число которых превысило тысячу позиций, а средний уровень оплаты труда достиг отметки в 149 тысяч рублей.

Второе место по количеству открытых вакансий заняли медицинские работники, включая врачей и младшего персонала, суммарно предложены более 800 должностей, со средней заработной платой порядка 99 тысяч рублей. Третье место заняла профессия продавцов-кассиров, на которую предоставлено более 700 новых мест с оплатой труда около 54 тысяч рублей.

Отдельно отмечается высокая заработная плата водителей, доходящая до уровня более 185 тысяч рублей в течение летнего сезона.

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Фото: Unsplash (Javad Esmaeili)