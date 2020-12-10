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В Ленобласти выпускают единую карту "Ленинградская"

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Держателям "Ленинградской" будут доступны скидки и бонусы партнеров ЕКП.

На базе "Единой карты петербуржца" с 1 июня начнется выпуск карты жителя Ленобласти – ЕКП "Ленинградская". Соглашение о запуске проекта подписали в Смольном губернаторы города и области Александр Беглов и Александр Дрозденко. 

Соглашение о создании "Единой карты петербуржца" с красивым названием "Ленинградская" даст ряд преференций как жителям города, так и области. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Держателям "Ленинградской" будут доступны скидки и бонусы партнеров ЕКП. К примеру, жители "серебряного возраста" смогут бесплатно посещать музеи на территории области: "Парк Монрепо" в Выборге, усадьбу "Приютино", мемориальный комплекс "Дорога жизни" и другие. Помимо этого, на ЕКП получится записать Единый социальный проездной билет. 

Ранее на Piter.TV: восстановлен автобусный маршрут между Новой Ладогой и Петербургом. 

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: единая карта петербуржца, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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