В Ленобласти выпускают единую карту "Ленинградская"

Держателям "Ленинградской" будут доступны скидки и бонусы партнеров ЕКП.

На базе "Единой карты петербуржца" с 1 июня начнется выпуск карты жителя Ленобласти – ЕКП "Ленинградская". Соглашение о запуске проекта подписали в Смольном губернаторы города и области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Соглашение о создании "Единой карты петербуржца" с красивым названием "Ленинградская" даст ряд преференций как жителям города, так и области. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Держателям "Ленинградской" будут доступны скидки и бонусы партнеров ЕКП. К примеру, жители "серебряного возраста" смогут бесплатно посещать музеи на территории области: "Парк Монрепо" в Выборге, усадьбу "Приютино", мемориальный комплекс "Дорога жизни" и другие. Помимо этого, на ЕКП получится записать Единый социальный проездной билет.

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Видео: пресс-служба администрации Ленобласти