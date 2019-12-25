Восстановлен автобусный маршрут между Новой Ладогой и Петербургом

Маршрут проходит от Новой Ладоги до станции метро "улица Дыбенко" с возможностью остановки по требованию.

Восстановлен пассажирский маршрут между Новой Ладогой и Петербургом. Теперь жители в Ленинградской области и туристы могут удобно добираться до Северной столицы на комфортабельных автобусах.

Маршрут проходит от Новой Ладоги до станции метро "улица Дыбенко" с возможностью остановки по требованию. По пути следования автобус проезжает через такие населенные пункты, как Юшково, Кисельня, Дусьево, Путилово, Приладожский и Сясьстрой.

Регулярное движение маршрута №847 началось с 4 апреля 2025 года. В салоне предусмотрено 39 удобных мест для пассажиров. Стоимость билета составляет 550 рублей, детский проездной (для детей младше 12 лет) обойдется в половину этой суммы.

Отправление автобусов из Новой Ладоги ("Автостанция Новая Ладога") осуществляется дважды в день — в 05:50 и 14:40. Из Санкт-Петербурга рейсы отправляются в 10:50 и 18:15.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти одобрили документацию для строительства ТПУ "Сертолово".

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти