В Ленобласти одобрили документацию для строительства ТПУ "Сертолово"

Несмотря на утверждение проекта, строительные работы начнутся лишь в 2027-2028 годах, поэтому быстрых изменений ждать не приходится.

Правительство Ленобласти одобрило проекты планировки и межевания территорий для строительства важного линейного объекта "Парголово – Огоньки". Этот объект необходим для обеспечения связи с Транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) "Сертолово". Документ уже размещён на официальном портале правительства региона.

Как пишет "ДП", несмотря на утверждение проекта, строительные работы начнутся лишь в 2027-2028 годах, поэтому быстрых изменений ждать не приходится. Пока неясно, когда будет построен сам ТПУ "Сертолово".

Основная задача нового узла — обеспечение железнодорожного сообщения между Сертолово и Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга, а также развитие инфраструктуры для пассажиров, включая магазины, точки общественного питания и другие удобства.

Проект реализуется совместными усилиями комитета по транспорту Ленинградской области, Октябрьской железной дороги и Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Комплекс будет включать в себя железнодорожную станцию, торговые объекты, зоны общественного питания, остановки наземного транспорта и парковки.

Предполагается, что новый транспортный узел позволит сократить время поездки до Финляндии на электропоездах "Ласточка" до примерно 30 минут. Общий объем вложений в этот проект составляет 5,7 миллиарда рублей. Помимо этого, планируется строительство новых дорожных развязок и модернизация автодороги Парголово-Огоньки с возведением надземного пешеходного перехода. Эти мероприятия оцениваются экспертами в сумму порядка 650 миллионов рублей.

На сегодняшний день население Сертолово составляет 71,6 тысячи человек, а городская агломерация продолжает активно развиваться. В настоящее время строится 20 многоквартирных домов на 4,1 тысячи квартир общей площадью 177 тысяч квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость билетов на ВСМ Москва – Петербург прокомментировали в ФАС.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)