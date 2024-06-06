Стоимость билетов на ВСМ Москва – Петербург прокомментировали в ФАС

В настоящее время законодательство не требует регулирования тарифов на скоростные поезда.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов заявил, что цены на проезд по первой в России ВСМ Москва-Санкт-Петербург, составляющие около 9 тысяч рублей, будут конкурентоспособными. По его мнению, конкуренция на рынке транспортных услуг между двумя городами уже существует благодаря многочисленным авиарейсам и наличию скоростной трассы М-11 "Нева".

Магазинов уточнил, что ФАС не планирует вмешиваться в процесс формирования тарифов на билеты для высокоскоростных поездов. Он также подчеркнул важность обеспечения доступности билетов в плацкартные вагоны для широкого круга пассажиров, в то время как цены на другие категории билетов могут оставаться нерегулируемыми.

В настоящее время законодательство не требует регулирования тарифов на скоростные поезда, но, по словам Магазинова, правительство поручило ФАС рассмотреть возможность распространения регулирования на перевозки пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Ранее мы сообщили о том, что проект планировки территории ВСМ от Обухово до границы Ленобласти скорректируют.

Фото: ОАО "РЖД"