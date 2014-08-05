Проект планировки территории ВСМ от Обухово до границы Ленобласти скорректируют

Подготовку необходимой документации планируется завершить к 25 июня 2025 года.

РЖД внесет коррективы в разработанный план территории для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет пролегать от станции Обухово в Северной столице до административной границы Ленинградской области. Информация об этом появилась в уведомлении компании, опубликованном 26 марта.

В официальном сообщении говорится, что ОАО "РЖД", как организация, обладающая статусом естественной монополии, приняла решение о внесении изменений в существующую документацию по планированию территории, включая проект планировки и межевания. Данные изменения касаются размещения линейного объекта – высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии "Москва – Санкт-Петербург", а именно первого этапа строительства участка от Обухово-2 до Великого Новгорода в границах Петербурга.

Подготовку необходимой документации планируется завершить к 25 июня 2025 года. Ответственным за этот процесс является институт "Ленгипротранс".

Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург в марте прошлого года. Общая протяженность магистрали составит 680 километров, и она пройдет через шесть регионов Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Ранее мы сообщили о том, что ВСМ принесет экономике Петербурга более 2 трлн рублей.

Фото: РЖД