ВСМ принесет экономике Петербурга более 2 трлн рублей

Строительство магистрали создаст спрос на строительную технику — более 12 тысяч единиц в год, а предприятия с более чем 200 тысячами работников получат заказы на 500 миллиардов рублей.

Строительство первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали активно поддерживается петербургскими компаниями. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью ТАСС, за время строительства и первые 20 лет эксплуатации магистрали прирост внутреннего регионального продукта города превысит 2 триллиона рублей.

Проект высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по указанию президента Владимира Путина. В 2024 году на Градостроительном совете города был одобрен проект терминала ВСЖМ-1, который будет расположен рядом с Московским вокзалом.

По словам Полякова, новая магистраль значительно сократит время в пути для пассажиров и создаст условия для роста населения в небольших городах. Ожидается, что после запуска количество пассажиров между Петербургом и Москвой увеличится в четыре раза.

Кроме того, реализация проекта позволит освободить главные пути Октябрьской железной дороги, что увеличит объем грузоперевозок на 74 миллиона тонн в год и улучшит логистику экспорта. Общий налоговый эффект от проекта до 2060 года составит 12,9 триллиона рублей, а прирост ВВП — 42,9 триллиона рублей.

Строительство магистрали создаст спрос на строительную технику — более 12 тысяч единиц в год, а предприятия с более чем 200 тысячами работников получат заказы на 500 миллиардов рублей. Прирост внутреннего регионального продукта Петербурга за 20 лет составит более 2 триллионов рублей, а бюджетные доходы увеличатся на более чем 250 миллиардов рублей.

Сокращение времени в пути также приведет к росту туристического потока и развитию инфраструктуры региона. В новых точках притяжения будет построено 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости.

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