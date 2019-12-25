Часть домов Фарфоровского поста передвинут ради ВСМ

Склады Кокоревых останутся на своём месте и войдут в состав будущей платформы, обеспечивая прямое прибытие поездов внутрь самих складов.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью ТАСС обсудил планы по сохранению исторических зданий и других строений, попадающих в зону строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

Он подчеркнул, что в настоящий момент идет активная работа над документацией, необходимой для реализации этих планов. Одним из ключевых проектов является интеграция исторических складов Кокоревых в общую концепцию станции, что позволит вернуть им их оригинальный внешний вид.

Определённые дома Фарфоровского поста будут перемещены, но при этом сохранятся как ценные исторические объекты. Склады Кокоревых останутся на своём месте и войдут в состав будущей платформы, обеспечивая прямое прибытие поездов внутрь самих складов, объяснил Поляков.

Он также отметил, что решения по расселению домов на Фарфоровском посту зависят от их статуса собственности. Некоторые из них будут выкуплены городом, а другие — перенесены, с учетом интересов владельцев и жителей.

РанееПоляков рассказал о строительстве и реконструкции дорог для ВСМ.

Фото: citywalls.ru (Влада)