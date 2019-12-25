Поляков рассказал о строительстве и реконструкции дорог для ВСМ

Город выделит 30 миллиардов рублей в управляющую компанию "ВСМ Две столицы" в ближайшие три года.

В Петербурге в рамках проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой появятся новые улицы, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в интервью ТАСС.

Исторические склады Кокоревых станут частью пассажирского терминала, отметил Поляков. Планируются транспортные изменения на Лиговском проспекте, где появится привокзальная площадь, а Днепропетровская улица будет продлена до Транспортного переулка. Миргородская улица будет продолжена до Чернорецкого переулка, а проезд вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери будет модернизирован. Кроме того, появится новая Военная улица, которая свяжет Товарный переулок с разворотным кольцом.

Город выделит 30 миллиардов рублей в управляющую компанию "ВСМ Две столицы" в ближайшие три года, причем первые 10 миллиардов поступят уже в этом году, подчеркнул Поляков.

Строительство ВСМ Петербург-Москва началось недавно в Обухово, завершение запланировано на 2027 год, а открытие движения пассажиров намечено на 2028 год.

Ранее в Госдуме одобрили нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург.

Фото: РЖД