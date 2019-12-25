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Дорожники обновили почти семь километров Светлановского проспекта
Сегодня, 15:36
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Дорожники обновили почти семь километров Светлановского проспекта

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Последние работы затронули участок от Тихорецкого проспекта до Суздальского проспекта.

В Петербурге за два года обновили почти семь километров Светлановского проспекта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Смольном. 

Последние работы затронули участок от Тихорецкого проспекта до Суздальского проспекта: специалисты уложили более 100 тыс. квадратных метров свежего покрытия, провели перестановку бортовых камней, нанесли разметку и восстановили нарушенное благоустройство. 

В прошлом году дорожники положили свыше двух километров асфальтобетона. Теперь транспортная артерия сделана полностью.

Всего в этом году в адресную программу ремонта входят порядка 80 адресов. В Калининском районе обновят 13 километров магистралей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе дорожники обновили две улицы. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: ремонт дорог, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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