Злоумышленники звонят жертвам и представляются медработниками, а затем сообщают собеседнику страшный диагноз. Они предлагают пройти срочное дорогое лечение.

Петербуржцев предупредили о новой мошеннической схеме с участием "медиков". Под видом врачей злоумышленники звонят россиянам и сообщают о необходимости пройти курс лечения. Об этом сообщили в tg-канале "Вестник киберполиции России".

Жертве звонит мошенник и представляется помощником какого-либо профессора или главного врача поликлиники и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее и что срочно необходимо лечение. "Вестник киберполиции России"

Затем "главный врач поликлиники" или "доктор медицинских наук" перезванивает "пациенту" и предлагает платное лечение, в которое входит прием дорогого лекарства. Пострадавшего предупреждают, что таблетки скоро пропадут из продажи или закончатся и просят побыстрее перевести деньги.

Ранее мы писали, что мошенники выманили 16,7 млн рублей у петербургской пенсионерки.

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